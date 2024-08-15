15/08/24==Вновь стали героями»: в МИД России осудили планы Германии сделать нацистов примером для подражания

МИД РФ осудил намерения Германии ставить эсэсовцев в пример солдатам бундесвера В Министерстве иностранных дел России раскритиковали уточняющую директиву Минобороны ФРГ, в которой приводится целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, которых Берлин называет «примером военного превосходства» и оперативной готовности.