15/08/24==Вновь стали героями»: в МИД России осудили планы Германии сделать нацистов примером для подражания

МИД РФ осудил намерения Германии ставить эсэсовцев в пример солдатам бундесвера В Министерстве иностранных дел России раскритиковали уточняющую директиву Минобороны ФРГ, в которой приводится целый список нацистских солдат, офицеров и генералов, которых Берлин называет «примером военного превосходства» и оперативной готовности.
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