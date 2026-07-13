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«Спартак» будет главным конкурентом «Зениту» в борьбе за чемпионство. «Краснодар» остается претендентом на тройку». Ледяхов о новом сезоне РПЛ

Игорь Ледяхов назвал фаворитов нового сезона Мир РПЛ. — У нас понятно, кто фаворит. «Краснодар» никогда не являлся главным претендентом на чемпионство.

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