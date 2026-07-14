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Нападки из-за возраста и спасение на сцене: почему 89-летняя Светлана Немоляева отказывается уходить на покой

Нападки из-за возраста и спасение на сцене: почему 89-летняя Светлана Немоляева отказывается уходить на покой

В последнее время имя 89-летней народной артистки Светланы Немоляевой неожиданно оказалось в центре бурных обсуждений в Сети.

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