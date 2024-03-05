5 ключевых аспектов, которые помогут распознать послания Вселенной в повседневной жизни Алёна ЮрьеваС момента зарождения до сегодняшнего дня Вселенная общается с нами, но, чтобы понять её сложный язык, нам нужно научиться читать и слушать эти тонкие послания.