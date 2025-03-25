ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке

ВТБ объявил о снижении минимального первоначального взноса по рыночной ипотеке с 25 марта. Для зарплатных клиентов планку опустили до 20% с 30%, для остальных заемщиков — до 30% с 50%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей кредитной организации.