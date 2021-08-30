Berg PRESS

340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pavel Balandin
    Чем они там яблони удобряют, что газы не вниз пошли а значительно выше.Gazeta Polska Cod...
  • Алексей Русских
    Только талибы об этом не знают, раскатывая на "уничтоженной" техникеПентагон: США выв...
  • Иван Захава
    Я живу в России и каждую минуту обливаюсь холодным потом от назойливой масли: не дай Бог, чтоб две великие державы - ...Gazeta Polska Cod...

Судьи Верховного суда массово увольняются, чтобы не выполнять заказы Зеленского и СНБО

Судьи Верховного суда массово увольняются, чтобы не выполнять заказы Зеленского и СНБО

 В Украине посыпался Верховный суд. Сразу несколько судей ВСУ покидают насиженные места. Первым звоночком стало заявление об отставке судьи Верховного Суда Николая Гусака, он занимал должность судьи Кассационного суда в составе Верховного суда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх