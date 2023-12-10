Гороскоп от Ирины Богдан на 11 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ предстоящий понедельник, 11 декабря 2023 года, нас ожидает нестабильная и хрупкая эмоциональная обстановка, предупреждает Ирина Богдан.
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