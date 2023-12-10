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Гороскоп от Ирины Богдан на 11 декабря 2023 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Ирины Богдан на 11 декабря 2023 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Ирины Богдан на 11 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ предстоящий понедельник, 11 декабря 2023 года, нас ожидает нестабильная и хрупкая эмоциональная обстановка, предупреждает Ирина Богдан.

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