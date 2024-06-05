Волонтеры очистят горы и берега Крыма от мусора

С 18 по 22 июня Центр Чистой Природы 12-15 организует волонтёрский лагерь «Чистый Крым». Цель мероприятия — уборка мусора, защита природных территорий Горного Крыма и Южного побережья и экопросвещение населения.
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