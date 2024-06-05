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Крымское информационное агентство

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  • Malina
    проверить у него наличие украинского паспорта и выслать в неньку...вместе с семейством!!!! Чтоб другие "новые граждан...Крымчанин извинил...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Пока наши ребята вют некоторые мрази смеются. Нужно ужесточать наказание.Крымчанин извинил...
  • svobodaalex
    по его роже видно,что осознал!а раз осознал то вперёд на фронт!сразу будет видно насколько осознал!«Был подвержен ук...

Волонтеры очистят горы и берега Крыма от мусора

Волонтеры очистят горы и берега Крыма от мусора

С 18 по 22 июня Центр Чистой Природы 12-15 организует волонтёрский лагерь «Чистый Крым». Цель мероприятия — уборка мусора, защита природных территорий Горного Крыма и Южного побережья и экопросвещение населения.

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