Погрузка на СвЖД в сентябре снизилась на 5%

При снижении погрузки на 5% грузооборот СвЖД в сентябре 2026 года вырос на 6,7% и составил 17,1 млрд тарифных тонно-км.
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