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«Дешевые марионетки»: новое заявление Зеленского о переговорах возмутило Запад

Николя Дюпон-Эньян, возглавляющий правую партию «Вставай, Франция», раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к проведению трехсторонней встречи с участием России и США.

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