Египет: шесть человек погибли, семь получили ранения и четыре человека пропали без вести по состоянию на утро после обрушения жилого дома по адресу Харет Абдель Гаффар, 5 в районе Хадайек Эль-Гобба в Каире, во второй половине дня 13 октября.