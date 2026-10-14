Египет: шесть человек погибли, семь получили ранения и четыре человека пропали без вести по состоянию на утро после обрушения жилого дома по адресу Харет Абдель Гаффар, 5 в районе Хадайек Эль-Гобба в Каире, во второй половине дня 13 октября.
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