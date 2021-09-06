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Срыв матча Бразилии и Аргентины, рекорд Италии по играм без поражений, Медведев в 1/4 финала US Open, Ферстаппен взял Гран-при Нидерландов и другие новости утра

Срыв матча Бразилии и Аргентины, рекорд Италии по играм без поражений, Медведев в 1/4 финала US Open, Ферстаппен взял Гран-при Нидерландов и другие новости утра

Утро доброе! Новая неделя — новые эмоции. Постараемся зарядить максимальной энергией с нашим ежедневным дайджестом 😍 1.

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Лена Мисько
Просто факт: в первые 12 часов после перехода Роналду «Ман Юнайтед» продал футболок на $45 млн (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1400516_Istochnik_Mu_prodal_futbolki_s_Ronaldu_na_45_millionov_dollarov_v_pervyje_12_chasov). В клуб пойдет только 10%, а остальное достанется техническому спонсору
Александр Фирсов
В принципе, можно и старые с чердаков достать
Лена Мисько
а у тебя есть? привет! давно тебя видно не было
Лена Мисько
Нам тут сообщают, что на «Матч ТВ» планируется серьезная ротация среди комментаторов, одной из причин этого, якобы является возросший негатив в социальных сетях со стороны телезрителей. Планируется, что будут постепенно вводить новых людей в эфиры вместо нынешних, которые уже приелись публике. Также нам говорят, что сейчас составляют конечные списки из победителей и финалистов конкурсов среди молодых спортивных комментаторов. Единственный кого точно не коснется потеря рабочего места или сокращение эфирных часов, это Черданцев, у Георгия полная поддержка с самого верха. Подписывайтесь @daiudarit
Лена Мисько
Сегодня 100 лет со дня рождения Александра Севидова. Этот человек последний, кому удалось сделать московское "Динамо" чемпионом. О нем вспоминает клуб. Журналисты, которые болеют за "Динамо". И внук Антон Севидов (https://www.instagram.com/p/CTb4Gh0Db79/?utm_medium=copy_link) - основатель классной группы Tesla Boy. Несколько лет назад мы общались с ним и вот, что Антон рассказывал (https://m.sovsport.ru/football/articles/635868-anton-sevidov-odnazhdy-djadja-jura-predlozhil-pogladit-krokodila): - Я болел за "Спартак". Но вообще в моей семье сложно с болением. Дедушка тренировал почти все "Динамо", которые выступали в чемпионате Советского Союза, дядя [Юрий Севидов] играл в "Спартаке"... Когда "Динамо" внезапно начало показывать мощную игру [период при Сергее Силкине], понял, что радуюсь и переживаю за них. Да и дед все-таки много отдал московскому "Динамо". Последний раз чемпионом страны клуб становился, когда команду возглавлял дедушка. Я об этом не забываю. Сегодня Антон опубликовал пост (https://www.instagram.com/p/CTb4Gh0Db79/?utm_medium=copy_link), в котором пишет о деде не только как о тренере, но и меломане: "Кажется, он был первым, кто заметил и благословил меня на занятия музыкой". Именно с Сан Санычем Севидовым связана легенда (https://t.me/v_dvige/1379) о проклятии, из-за которого "Динамо" после расставания с ним больше так и не становилось первым. Сейчас у "Динамо" тоже период, когда команда показывает игру, которая позволяет динамовским болельщикам мечтать о том, чтобы проклятие было снято, чтобы команда стала чемпионом. Специально для них сегодня звучит композиция в исполнении Антона Севидова - Dream Machine https://youtu.be/Le_EK970vWs
Лена Мисько
Честность - не порок, [05.09.21 21:52] "Ротор" во главе с Хохловым сегодня на выезле неожиданно прибил одного из лидеров "Оренбург", да при том крупно - 3:0. Символично, что своей бывшей команде, хоть и с пенальти, но победный гол забил Андреа Чуканов. Может быть, после этой победы "Ротор" воспрянет духом и подтянется к лидерам? #ротор #оренбург #фнл
Лена Мисько
Ло Чельсо, Буэндиа, Ромеро и Мартинес-те самые игроки, которых хотели задержать. Игроки до матча утверждали, что не находились в Англии 15 последних дней.
Лена Мисько
Мне лично непонятно зачем вообще начинали матч, если выходят полиция и люди из здравоохранения, чтобы задержать игроков?? Состав был известен заранее, могли бы задерживать в раздевалке или на подъезде к стадиону. А не спустя четыре минуты после начала матча. Чудят бразильские власти...
Лена Мисько
⚡️⚡️ среди журналистов и Бразилии, и Аргентины почти единое мнение: виновата Бразильская сторона, так как игроки вышли на матч и не были приняты меры по санкциям к игрокам из АПЛ.
Лена Мисько
⚡️⚡️ Джанлука Ди Марцио сообщает, что COMNEBOL пригрозил санкциями Бразильской стороне, если они не допустят игроков Аргентины из АПЛ до участия в матче. https://amp.gianlucadimarzio.com/it/brasile-argentina-interrotta-motivo-5-settembre-2021?__twitter_impression=true
Лена Мисько
⚡️⚡️ Официально! COMNEBOL приостановил матч Бразилия-Аргентина. Скорее всего, к Бразилии будут применены санкции, вплоть до технического поражения.
Лена Мисько
⚡️⚡️Глава футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа сообщает, что все игроки на поле были допущены органами здравоохранения и Бразилии, и Аргентины. Следовательно, никто ничего не нарушил. https://twitter.com/Argentina/status/1434610050555842561?s=19
Лена Мисько
Коронавирус, конечно, удивительные вещи производит. Но бразильские органы совсем по-скотски поступили, задерживая аргентинцев прямо во время матча. Неужели нельзя было решить в аэропорту все вопросы?
Лена Мисько
Мое предположение: сборной Бразилии засчитают поражение 0:3.
Ritchie Blackmore
Матч будет переигран.
Александр Фирсов
Среди них не было Навального
Лена Мисько
и? извини, я шутку не догнала :(
Лена Мисько
Вечерний Дурново, [05.09.21 23:13] Чемпион года по идиотизму – иммиграционная служба Бразилии, которая только сегодня спохватилась, что четверо аргентинцев, играющих в АПЛ, приехали в Сан-Паулу из Великобритании, но не сели на двухнедельный карантин. Итак, давайте по порядку: Джованни Ло Чельсо, Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро приезжают со сборной Аргентины в Бразилию и не садятся на карантин. При этом игроки, как пишет бразильская пресса, предоставили иммиграционной службе ложные сведения о том, что Великобританию они в последнее время не посещали. Полиция хватилась сегодня за пару часов до матча, приехала в отель, но команду там уже не застала, поэтому аргентинцев кинулись ловить уже на поле. Да, английская четверка и руководство сборной Аргентины – те еще жуки, но… Если бы иммиграционная служба Бразилии воспользовалась бы Трансфермарктом, то знала бы, что Мартинес и Бундиа неделю назад играли с «Брентфордом», а Буэндиа «Брентфорду» еще и забил. Там же можно было узнать, что Ромеро и Ло Чельсов сидели на лавке «Тоттенхэма», но их имена были внесены в протоколы. Все знали, кроме иммиграционной службы Бразилии, которая могла проверить сведения за три минуты, а проверял их три дня.
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [05.09.21 23:21] Я всё-таки думаю, что бразильские чиновники всё прекрасно знали:) На аргентинских жуков нашлись бразильские. Расчет на то, что за несколько минут до начала матча Аргентине просто некуда будет деваться и она согласится играть в ослабленном составе, чтобы не получить технарь. Противника застали врасплох. Он растерян, сбит с толку, состав, тактика - всё смешивается, настрой сбит, эмоции преобладают. Говоря банально, для победы все средства хороши. Средство нашли вот такое. Ну, мы-то с вами сами живем в стране, где вирусом и санитарными правилами каждодневно манипулируют с разной степенью виртуозности. Так что не станем порицать бразильских ловкачей. Но я честно не знаю, как быть и кого наказывать. Аргентина формально что-то нарушила, ушла с поля. Но Бразилия явно вмешалась в игру, используя полицейские структуры
Лена Мисько
они поставили матч на дневное время, чтобы попасть на европейский прайм-тайм. То есть, собирались показывать топ-футбол от Южной Америки, а не маски-шоу и двусторонку на полполя
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [05.09.21 22:25] Я напомню, что аналогичная ситуация с карантином в Британии. Скоро Лига чемпионов и до сих пор не ясно, как это будет организовано с учетом перемещения десятков игроков АПЛ по миру в эти дни. Не думаю, что полиция буквально станет выходить на поле, но как-то проблему решать надо. Иначе результаты матчей будут определять медики и силовики.
Лена Мисько
сижу читаю... какой же цирк я вчера проспала....
Лена Мисько
Александр Дюков: «Я надеюсь, что в ближайшее время Тинькофф РПЛ удастся договориться об увеличении посещаемости матчей» Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда стоит ожидать увеличения количества зрителей на матчах Тинькофф РПЛ, число которых ограничено в связи с пандемией, и о проведении матча со словаками в отборе ЧМ-2022 в Казани. — Есть ли какое-то решение по РПЛ по допуску зрителей в сторону увеличения? — Я надеюсь, что в ближайшее время Тинькофф РПЛ удастся договориться с Роспотребнадзором об увеличении посещаемости. По крайней мере, со своей стороны мы соответствующую помощь и содействие окажем. — Были опасения по октябрьскому матчу отбора ЧМ-2022 в Казани из-за качества поля. Есть понимание, где будем играть? Справится ли газон? — В Казани обещают, что поле будет подготовлено к матчу, что оно будет в отличном состоянии, поэтому мы доверяем правительству Татарстана, администрации стадиона, которая готовит поле. Я думаю, что поле будет готово, и мы сможем сыграть в Казани. Матч Россия — Словакия должен пройти в Казани на «Ак Барс Арене» 8 октября. Отметим, что посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Существует три варианта: 500-1000, 1000-3000 и от 3000 и более зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионах, где проходят матчи. Самым посещаемым клубом Тинькофф РПЛ на данный момент является «Рубин». На домашних матчах казанцев присутствовало около 11 тысяч человек. Пока что без зрителей играет «Ростов». Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек. https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1400073_Aleksandr_Dukov_Ja_nadejus_chto_v_blizhajsheje_vrema_Tinkoff_RPL_udastsa_dogovoritsa_ob_uvelichenii_poseshhajemosti_matchej
Лена Мисько
Захарян перекрестился... увидев результат матча Германия - Армения
Лена Мисько
Бывший тренер Спартака Мурат Якин теперь тренирует Швейцарию. Очень хороший матч провел с чемпионами Европы - Италией. У него все хорошо.
Лена Мисько
❗️«Локомотив» сообщил, что прилагает все усилия, чтобы Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны. Футболист находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба.
Лена Мисько
Сборная Италии, сыграв вничью 0:0 со швейцарцами, установила мировой рекорд по числу матчей без поражений — 36. Предыдущий рекорд принадлежал сборным Испании (2007-2009) и Бразилии (1993-1996), которые не проигрывали 35 матчей.
Лена Мисько
Месси – волшебник. Он исполнил мечту маленького бразильского фаната. Парень очень хотел фото с Лео. Его не пугало даже заграждение и куча стюардов у отеля. Он рванул к кумиру, но в последний момент всё же попал к охране. И тогда сам Месси попросил стюардов отпустить мальчика и сделал с ним селфи. Мечта пацана сбылась!
Максим Комаров
Тем более, Месси, теперь фотокорреспондент
Лена Мисько
Чего это?, он как был так и остаётся лучшим футболистом Мира
Максим Комаров
А вчера он зажигал в накидке фотокора
Лена Мисько
мало кто в чем "зажигает"))) некоторые медали получают в костюме Дэдпула, но сверхчеловеком при этом не становятся
Максим Комаров
А есть пример «сверхчеловека», в принципе?
Лена Мисько
есть для меня: Алексей Петрович Маресьев Николай Францевич Гастелло Александр Матвеевич Матросов могу список дальше продолжить...
Максим Комаров
С этим согласен. Но до них не дотягиваем - ни мы, ни Месси, ни старина Дэдпул (тем более).
Лена Мисько
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг раскритиковал работу стратегического штаба «Мерседеса» в Зандворте ⚠️ По мнению Нико, одной из причин поражения Льюиса Хэмилтона стали неверные действия команды Мнение чемпиона о своей бывшей команде здесь ➡️ https://www.sports.ru/automoto/1100915122-niko-rosberg-strategi-ne-ostavili-mersedesu-shansa-inzhener-xemiltona-.html?utm_source=telegram&utm_medium=f1
Лена Мисько
🤏 Кайл Лаури назвал (https://www.sports.ru/basketball/1100902079-kajl-lauri-zak-lavin-samyj-nedooczenennyj-igrok-nba-on-realno-xorosh.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) имя самого недооцененного игрока НБА ☝️ Блэйк Гриффин назвал (https://www.sports.ru/basketball/1100909398-blejk-griffin-nazval-yudonisa-xaslema-samym-uvazhaemym-igrokom-v-nba.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) имя самого уважаемого игрока НБА 🇨🇦 Леброн Джеймс назвал (https://www.sports.ru/basketball/1100916546-lebron-dzhejms-reptors-dolzhny-vyvesti-iz-obrashheniya-nomer-derozana.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) имя игрока, номер которого «Рэпторс» должны вывести из обращения (Лебронто какое-то!) 🤨 Коллин Секстон из «Кэвз» не называл (https://www.sports.ru/basketball/1100900740-ya-ne-tam-gde-xochu-byt-kollin-sekston-opublikoval-dvusmyslennyj-post-.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) ничьих имен, зато опубликовал двусмысленный пост в соцсетях ⛹️‍♀️ Женская НБА представила (https://www.sports.ru/basketball/1100926251-zhenskaya-nba-predstavila-spisok-iz-25-velichajshix-igrokov-v-istorii-.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) список из 25 величайших игроков в истории лиги 🧐 Стефон Марбери порассуждал (https://www.sports.ru/basketball/1100922608-stefon-marberi-kobe-i-dzhordan-luchshie-v-istorii-no-ya-eshhe-ne-videl.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba) о величайших игроках, но кое-кого забыл
Лена Мисько
«Каролина» красиво увернулась от превышения потолка зарплат – один из защитников команды проведет сезон в списке травмированных. Трюк в стиле «Тампы»👇 https://sprts.cc/3dh2iL
Максим Комаров
В свете последних событий участие Барриоса в игре против Челси становится всё менее реальным. Вчера он играл против Парагвая. До 14 сентября карантин он уже не пройдёт. А УЕФА молчит.
Лена Мисько
Бруну Алвеш всё никак не завершает карьеру. Вчера подписал контракт с греческим «Аполлоном». В ноябре Алвешу стукает 40 лет. В последние годы он играл за «Парму». Жаль, что разминулись с Буффоном. Главная сила Алвеша – в верховых единоборствах. Недавно он сказал, что Роналду ни разу не обыгрывал его в воздухе. Не знаем, насколько это правда, но есть статистика по верховым единоборствам за последние 4 сезона. По проценту выигранных единоборств: 1. Салиф Сане – 84,2% 2. Налдо (завершил карьеру) – 79,7% 3. Бруну Алвеш – 78,9% 4. Ван Дейк – 78,7% 5. Демирал – 78,4%
Лена Мисько
Камано застрял в Гвинее из-за госпереворота В Гвинее накануне армия свергла действующего президента, вследствие чего, пока ситуация не утрясется, страна оказалась практически отрезанной от внешнего мира. Авиасообщения с другими государствами (во всяком случае, с большинством) нет. На родине остался запертым форвард Локомотива Франсуа Камано, летавший для участия в отборочных матчах ЧМ-22 в составе сборной своей страны. Мы связались с футболистом, который рассказал о своем самочувствии в такой ситуации @booboobooh sport-express.ru (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/forvard-lokomotiva-kamano-rasskazal-o-tom-kak-zastryal-v-gvinee-iz-za-gosperevorota-1832155/) Форвард «Локомотива» Камано рассказал о том, как застрял в Гвинее из-за госпереворота
Лена Мисько
увидела сейчас в телеге видео, жаль сюда его не прикрепить **** [Фалькао не приехал] [ Видео ] Разборки Аргентины и Бразилии — это, конечно, хорошо, но вы посмотрите как отношения выясняли Колумбия и Парагвай! И нет, вам не кажется, с приемом из рестлинга выступил полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос. Это он эффектно оттолкнувшись от газона, засандалил рукой в лицо сопернику и... получил только желтую. Мы не сторонники теорий заговора, но глядя на такое поведение складывается ощущение, что парень очень-очень хотел побыстрее вернуться в "Зенит". Правда, тогда это не объясняет, почему в следующие полчаса он не наиграл на вторую картонку. Но прием эффектный. Закончили, кстати, со счетом 1:1.
Максим Комаров
А это уже бессмысленно. Он всё равно не успел
Лена Мисько
Причем интересный момент. Сначала судья показал Барриосу красную карточку, но после просмотра VAR он изменил свое решение и ограничился горчичником.
Лена Мисько
для вас бессмысленно, а для его сборной?
Максим Комаров
Его сборная меня совершенно не волнует. Меня занимает, кто выйдет за Зенит против Челси. Как бы ни были мизерны наши шансы, но без Малкома, Клаудиньо и Барриоса они становятся просто ничтожными(
Лена Мисько
Малкома и Клаудиньо вы же отозвали из сборной
Максим Комаров
Я, вообще, рассчитываю на ответный ход Ростподребнадзора РФ! Надо как-то Челси создать проблемы к ответному матчу. Газпром - один из главных спонсоров Лиги Чемпионов, между прочим. Но это вообще никакой роли не играет, похоже. Полный беспредел!
Лена Мисько
ух как ты зол... как ты зол * все будет хорошо, не переживай
Максим Комаров
Да я не зол) я просто хочу один разик «сыграть» в стартовом матче Лиги Чемпионов в оптимальном составе! Над Малкомом вообще какой-то рок
Максим Комаров
Да, и теперь их, скорее всего, дисквалифицируют на 5 дней. Куда ни кинь - всюду клин!
Лена Мисько
Сборная Карпина потеряла на время Головина, он не сыграет с Мальтой из-за мышечной травмы бедра Это существенно с учетом силы предстоящего соперника или пусть лучше Саня отдохнет мальца? И да, травмы национальную команду не отпускают (это уже седьмая за 10 дней сентябрьского сбора). Видимо не готовы сборники тренироваться в европейском режиме... Upd: Панк утверждает, что восстановление займет две недели. @karpinside
Лена Мисько
Смотрю на травмы Головина и удивляюсь • В ЦСКА – 2 микроповреждения за 3 сезона • В «Монако» – 8 травм разной сложности (ковид не считаю) + сейчас вот сломался в сборной Интересно, что, кроме интенсивности после переезда во Францию, изменилось за годы карьеры? Грустно. Сане – здоровья!
Максим Комаров
Нет у меня уверенности, что это именно «европейский режим». Все видели, что сборная России обессиливает после 60-ой минуты. И масса травм. Что это за методики? Слава Караваев еле ползает, это то откуда? Испанец - помощник Валере по физо, что-то не то там мутит. Кстати, на Дон Кихота он похож очень. Внешне.
Максим Комаров
А то, что Головин пропустит Мальту, должно пойти на пользу. Миранчука на позицию «десятки», Зобнина в середину, выше Баринова. Будет проще и, надеюсь, эффективнее.
Лена Мисько
хоть на Зобнина гляну
Лена Мисько
а в Монако за это время 8 травм разной сложности, тоже Валера "что-то не то там мутит"?
Максим Комаров
Такие неудачные периоды бывают у любой команды - ну так карта легла! Я про другое: футболисты, типа, не выдерживают интенсивных тренировок Карпина? Так а те, кто выдерживают - почему ползают, как сонные мухи? Караваев и Кузяев выдерживали и куда более серьёзные игровые нагрузки, это факт. Я говорю только за тех, в ком уверен. И кого вижу в играх за клуб.
Лена Мисько
Умер Жан-Поль Бельмондо
Лена Мисько
Печаль
Лена Мисько
Сразу музыка из Профессионала в голове заиграла. Прекрасный актер. Сейчас таких не делают;((
Максим Комаров
Блин
Лена Мисько
Такие не умирают Они просто уходят в закат и больше не снимаются в кино….
Лена Мисько
Угу
Лена Мисько
В 1948 году юный Жан-Поль Бельмондо, прильнув к радиоприемнику, жадно слушал, как проходит бой за титул чемпиона мира в среднем весе между Марселем Серданом и Тони Зэйлой. На следующий день после победы Сердана 15-летний мальчик тайком от родителей отправился в боксерский зал. Он провел 10 поединков в любителях, выиграв в каждом из них, но продолжать карьеру не стал. Почему? "Мне не нравилось получать удары. Это раздражает, не находите?" Три года назад Бельмондо, уже на девятом десятке, дал интервью Le Parisien, в котором заявил: "Спорт спас меня". Он обожал футбол и играл в воротах, подражая легендарному киперу парижского "Расинга" Рене Виньялю (а еще потому что его мать сказала школьному тренеру поставить его в ворота, потому что в поле ее сын был совсем плох), помог деньгами на самых ранних стадиях создания "ПСЖ", был одним из первых болельщиков-селебрити на трибунах "Ролан-Гаррос". Любовь к спорту очень помогла Бельмондо в 2001-м, когда он восстанавливался от первого сердечного приступа. "Спорт требует от вас стойкости. Это было как с боксом: да, мне не нравилось получать удары, но когда ты их пропускаешь, то поднимаешь руки и продолжаешь бороться". Борьба закончена, Безумный Пьеро может отдохнуть.
Лена Мисько
Дадим немного стиля: Жан-Поль Бельмондо со своей бразильской подругой Карлос Сотто Майо на "Ролан-Гаррос"-1982.
Лена Мисько
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ53RtfOgws
Лена Мисько
про травмы в сборной... телега "гудит": ⚡️ Головин — седьмой футболист сборной России, получивший травму за 10 дней сентябрьского сбора
Лена Мисько
Максим же, ну, [06.09.21 17:14] Немного порыскал по телеге сборной, чтобы приблизительно глянуть — сколько игроков сломалось и покинуло расположение команды с лета 2020 года. При Безуглове и Бутовском в сборной Черчесова — 2: • Жирков • Смольников • Условно — пара случаев ковида При новом медштабе в сборной Карпина — 7 за 10 дней: • Магкеев (окей, допустим, он приехал с травмой) • Петров • Чистяков • Фомин • Марио • Ионов • Головин И у всех в основном мышечные проблемы + Карпин жаловался на плохое физическое состояние игроков. Аномальная тема: новый медштаб сборной косячит или проблема в чрезмерной усталости игроков / плохой подготовке в клубах? @mxmfridman
Лена Мисько
Макс Фридман провел серьезную аналитику по травмам сборной, полагаясь на официальный ТГ команды. Насчитал 7 травм в сборной Карпина/Вартапетова за 10 дней против 2 у Черчесова/Безуглова за последний год их работы. Может, сборная просто перестала прятать травмы и пишет о них в своих офишл источниках? Фридман написал, что у Черчесова сломались только Жирков и Смольников. Оке, а что с Марио и Черышевым, которые весь сбор перед Евро бегали по индивидуальной? Куча футболистов на австрийском сборе тренили отдельно, заканчивали раньше общей группы. Просто об этом никто не писал в официальных ресурсах. Что с Кудряшовым, который сломался на разминке перед товаркой с болгарами и пропустил старт Евро? Что со скандальной травмой Соболева в ноябре прошлого года? И такие истории есть с каждого сбора любой команды.
Лена Мисько
Спортивная Медицина| Недоэкспертное мнение, [06.09.21 18:45] Я думаю, считать общее число травм - в целом порочная практика. Нужно оценивать их качество (пока в штабе Карпина одна "мелочевка") и нет серьезных травм. Кроме того, само количество изолированно, это примерно как Черчесов, показывающий на Матч ТВ количество спринтов. Ну спринты и спринты, что дальше? Количество травм это важный показатель, но в отрыве от контекста он бесполезен и даже вреден. Перестроение на более интенсивную игру и в целом на новую модель неизбежно приводит к травмам, особенно мелким. Пока опасения есть только касательно Головина, все остальные были отправлены лечиться в клуб потому что или была возможность вызвать кого-то другого и дать ему шанс, или держать игрока в расположении сборной, который ей все равно уже не поможет не было смысла. Одно дело Евро - где почти все команды были в отпуске на начальных его этапах и игрока бы отпускали...домой. Другое - разгар чемпионата. Логичнее отпустить игрока, чтобы он восстановился и не выпал из цикла команды. Такие решения я в целом поддерживаю, но нужно разбираться в причинах и в первую очередь не в медицинском штабе, а тренировочном процессе. Если после перестройки команды (повторюсь, на второй паузе на сборные) ситуация повторится. То нужно спросить в первую очередь с тренеров по ФП. Без объективных причин врач не может снимать игроков с тренировки, если единственная их жалоба "устал". Поэтому я бы дал сборной время и не занимался подбором цифр. Ну и к слову, если и сравнивать травматизм, то с симметричными отрезками - то есть не с 2020 годом, а 2016, когда Черчесов только пришел и начал строить свою систему. Что-то мне подсказывает, что цифры будут близки к равным. https://t.me/kryseva/983
Лена Мисько
Старший врач сборной России Владимир Хайтин: После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм.
Лена Мисько
❓ 7 травм за один сбор. Что происходит с игроками в сборной России? При Карпине из команды ушли два топовых врача Сборная России проводит первый сбор под руководством Валерия Карпина. При специалисте поменялся не только тренерский, но и медицинский штаб. Из национальной команды ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Первый находился в ней девять лет, а приглашался в команду ещё при итальянце Фабио Капелло. Бутовского считают квалифицированным тренером в мире футбола. Безуглов в эфире инстаграма рассказал, что они с Бутовским ушли сами, однако "Чемпионат" сообщает, что у врачей случился конфликт с тренером под физподготовке Луисом Мартинесом, который требовал от Бутовского и Безуглова отчеты в требовательном тоне, а также давал советы по лечению и восстановлению игроков. ➡️ Подробнее: https://www.rusfootball.info/worldcup2022/1146652453-7-travm-za-odin-sbor-chto-proishodit-s-igrokami-sbornoy-rossii.html
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [06.09.21 18:37] Перегрузка игроков сборной России и мышечные травмы * Объясняю, в чем разница. Футболисты все время тренировались с датчиками, которые показывают текущее состояние. Если нагрузка, которую они переносили на тренировках, повышала риск травмы, то их отправляли заниматься индивидуально в щадящем режиме, чтобы не потерять их перед турниром. Фактически это не травма, а предвосхищение травмы. В контексте сборной Карпина футболисты уезжают из сборной — то есть присутствует повреждение мышц. Хотя надо все это разбирать индивидуально. Но мне тоже интересно, откуда такое количество травм. @footmed пишет, что это либо слабая функциональная подготовка игроков, либо чрезмерная нагрузка. Но в любом случае это проблема тренера по физподготовке, потому как ему должно быть важно подготовить игроков так, чтобы их не потерять. Вполне возможно, что с места в карьер требовать от игроков сумасшедшей интенсивности — неоправданный риск. Хотя сейчас не создается ощущения, что сборная России играет на каком-то невероятном уровне интенсивности. Пусть прессинг выше и дольше, чем был у Черчесова, но цифры по спринтам, которыми поделился @pgorodnitskiy — ниже, чем были у Черчесова. Доподлинно знаю, что при нем сборная в среднем выдавала 2000 метров на спринтах, а Артем Дзюба при этом говорил, что в сборной словно открывалось второе дыхание по сравнению с клубом.
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [06.09.21 17:56] Я думаю, что врачи сборной вообще ни при чем. Когда на три матча даётся неделя, врач практически никак повлиять на состояние игроков не может. Можно выбежать на поле с чемоданчиком и сделать укол. Перелет в Москву, потом на Кипр, потом обратно - это маршрут многих игроков в эти дни. Там и тренироваться, по сути, некогда. Перманентные травмы преследовали и сборную Черчесова. Я думаю, все эти повреждения из той же оперы, что и неспособность отбегать целиком матч даже против Кипра! После шести туров пешеходного чемпионата у футболистов уже нет сил! Вот в чем проблема! Ну, а Головин, кажется, вообще больше лечится, чем играет. Он как второй Дзагоев. https://t.me/stas_zhatikov/489
Лена Мисько
Умер Жан-Пьер Адамс, французский футболист, почти 40 лежавший в коме из-за врачебной ошибки. Все эти годы за ним ухаживала жена и не давала отключить его от аппаратов жизнеобеспечения. Потратьте 10 минут: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/konigsbergen/2777985.html
Лена Мисько
Отмучился... Жуткая история была. Чем-то похожа на трагедию нашей гимнастки Елены Мухиной, которая была парализована 26 лет
Лена Мисько
10 лет... а боль не утихает :(( **** «И тут я понял, что произошла большая беда»: 10 лет как разбился ярославский «Локомотив» Наступают дни, когда опять больно. 7 сентября 2011-го — один из самых страшных дней в истории российского хоккея. Прошло 10 лет, но те ужасные события, которые произошли с ярославским «Локомотивом», невозможно забыть. Авиакатастрофа в Туношне унесла жизни прекрасных хоккеистов, тренеров, врачей, отцов, сыновей, друзей… Вмести с ними мы потеряли часть хоккейного мира и его будущего. «Локомотив» был душой Ярославля. Город жил командой, а хоккеисты, игравшие за нее, понимали всю ответственность и были с болельщиками одним целым. Александр Гуськов — знаковый игрок для «Локомотива»: двукратный чемпион страны, финалист Кубка Гагарина, лучший защитник-бомбардир в истории клуба. Его щелчки от синей — отдельный вид искусства. Сейчас Гуськов — вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея, и о Ярославле, где он провел восемь сезонов, всегда говорит с особой теплотой. — В этот город просто влюбляешься, — рассказывает Гуськов. - Мне было настолько комфортно в Ярославле, что я даже не думал о предложениях других команд, в том числе московских. В городе нас узнавали на каждом шагу. Мы понимали, что играем не только за клуб и за деньги, а еще и за болельщиков, которые приходили на трибуны. Поэтому выкладывались так, чтобы после матчей нам не было стыдно смотреть им в глаза. https://tele-sport.ru/hockey/khl/i-tut-ya-ponyal-chto-proizoshla-bolshaya-beda-10-let-kak-razbilsya-yaroslavskii-lokomotiv
Лена Мисько
Легия пригласила Черчесова на игру против Спартака Станислав Саламович чилит в Австрии, ни в какой офис ИФД не собирается, а вот на игру Спартака с Легией планирует наведаться. Владелец польского клуба пригласил его на матч в качестве гостя. Ждем в Москве! @booboobooh https://youtu.be/cwJTL63oGRo
Лена Мисько
что за день такой.... сообщения только про смерти(( **** Василий Уткин, [06.09.21 18:16] * Галя Микулик ушла. ( В борьбе с онкологией, как многие. Единственная женщина, в честь которой был назван спортивный журнал. Который издавал ее муж, Сергей Микулик. Легенда. И, надо сказать, Gala Sport запомнился выдающимися текстами. Спасибо, Галя, за все. Тебе удалось это все вдохновить. Сергей, друг любший, обнимаю изо всех сил…
Лена Мисько
[Гридасов с бородой] Это было дурацкое, веселое и свободное время, когда на наш рынок еще не вышли толком западные бренды, да и самого рынка рекламного еще не было – это был 1996 год, пятый год от рождения «Спорт-Экспресса», когда осенью вышли первые номера первых глянцевых спортивных журналов – «Спорт-клуб» Александра Вайнштейна и «Гала-спорт» Сергея Микулика. Теперь, наверное, можно сказать, что «Галой» спорт Микулика был назван в честь его любимой жены – Гали. «Гала-спорт» запустился на деньги небольшой конторы по обналичке долларов, сидели мы все (журналисты и бизнесмены) в двух небольших комнатах, арендованных у театра имени Гоголя. Главным предметом в офисе был сейф. Благодаря «Гала-спорту» и этому сейфу я тогда впервые узнал, что такое продуктовой супермаркет с чипсами и сырами в нарезку (что такое виски, я узнал несколько раньше), и что такое интернет, то есть доступ в интернет через шипящий модем. Модем шипел, шипел, но в интернет так и не вышел, сдох (что такое сайты в интернете я увижу несколько позже). Как делать модные журналы, тогда еще толком никто не знал и не понимал. Из командировок привозили культовые британские журналы Arena (его отдаленно напоминал наш отечественный ОМ) и Face (местами на него был похож наш «Птюч»), американский Sports Illustrated и даже что-то французское. В чем-то и мы подражали, но в основном сочиняли сами, на коленках. Ни один номер «Гала-спорта» не вышел в намеченный срок, кажется, ни в одном номере не было ни одной платной рекламы – размещались только по дружбе и за бесплатно друзья владельца небольшой конторы по обналичке. Всего вышло то ли три, то ли четыре номера. Зато в «Гала-спорт» писали Александр Горбунов про футбол, Елена Сергеевна Вайцеховская про Карелина, Юрий Цыбанев про хоккей, Алексей Попов про формулу-1 и Александр Беленький про бокс (тогда всё это было дико круто). Редакция, состоящая из главного редактора Сергея Микулика и двух его замов, Игоря Порошина и меня, шарашила по четыре заметки в номер. (Это во втором номере журнала Сергей Арнольдович раскрыл тайну никнейма Сергея Юрана – «Барсик»). Вокруг журнала тусила всякая юная молодежь типа Романа Скворцова, Алексея Лебедева и Юрия Голышака, который пришел с материалом про давно забытого футболиста Юрия Севидова. Второй номер журнала верстал арт-директор «Птюча» Вова Могилевский – можно представить дизайн спортивного журнала с птючовыми приемчиками (сейчас открыл номер: ужас и наивняк). *** Собственно, с «Гала-спорта» в России и начался классический спортивный глянец, со всяким консьюмеризмом, большими и красивыми постановочными фотосессиями (первую из них делал будущий арт-директор журналов Vogue и GQ Саша Белослудцев), спортивной культурологией (за которую у нас там отвечал литературный критик из газеты «Сегодня» Слава Курицын) и даже «партнерскими материалами» (которые сейчас называются в Медузе «нативной рекламой», и Медуза почему-то думает, что она их изобрела первой). Это было очень весело, нервно и интригующе – открывать новый мир, казавшийся мне тогда блестящим и бесконечно свободным. Давно хотел про это написать, поблагодарить, да все никак. Сегодня Галя, жена Сережи Микулика, умерла. Она долго болела (рак), лежала по больницам, ковид и его ограничения разделили сейчас Сережу и Галю на две недоступные страны. Я ее мало знал – красивая, сильная женщина. Спасибо вам, семья. Обнимаю.
Лена Мисько
Валерий Карпин: Если Смолов окажется завтра на поле, то может быть, будет капитаном
Лена Мисько
На брифинге сборной сегодня Валерий Карпин и Федор Смолов. На этом сборе к журналистам перед матчами выходили Джикия и Баринов - они были капитанами в играх с Хорватией и Кипром. С Мальтой, получается, капитан Смолов.
Лена Мисько
Спросил Валерия Карпина на пресс-конференции перед матчем с Мальтой о физическом состоянии игроков. Оно было плохим и во втором тайме с Хорватией, и во втором тайме с Кипром. Об этом говорил и сам Карпин. - Правильно понимаю, что к октябрю состояние игроков будет еще хуже, ведь матчей будет больше? А сейчас только начало сезона... - Почему вы думаете, что состояние будет хуже? Если вы сейчас выйдете на поле, сколько сможете сыграть в темпе? - Минут 5-10... То есть футболисты сборной сейчас - не готовы? - Делайте выводы сами. О многом я не могу говорить. Мне надо тренировать то, что есть. Это не мои проблемы. Это проблема сборной. Надо работать. Что говорить-то?
Лена Мисько
Карпин о критике после 2 матчей: «По поводу этой ситуации много раз говорил: так-то ничего не читаю, сейчас тем более. Но о критике слышал: кто-то критикует, кто-то защищает. Критика будет. Привычка выработалась годами. Мне надо сконцентрироваться на работе и улучшать те вещи, которые не нравятся мне или критикам».
Лена Мисько
Карпин о физике: «Отчетность футболистов сборной - общепринятая история, в Испании это повсеместно даже в академиях: как спали, есть ли усталость, какие травмы… Футбол энергозатратный не только тот, в который я хочу играть. Это современный футбол, в него играют в Европе. Когда смотришь цифры европейских даже не топовых коммент и нашего чемпионата, разница чувствуется».
Лена Мисько
Карпин о нагрузках: «Все тренировки ниже среднего или восстановительные в принципе. Три игры -1,4 и 7. Травмы связаны с последним туром перед сборной в РПЛ и играми сборной, где есть интенсивность».
Лена Мисько
Карпин: «Некоторые игроки скинули вес, что связано с игровой нагрузкой. Что касается сахара и сладкого, тем меню, которое сейчас в сборной, мы пытаемся показать, как правильно питаться и играть хорошо. Правильное питание для спортсмена - это как залить 92 бензин вместо 98».
Лена Мисько
Карпин: говорить в октябре о накопившейся усталость смешно, к этому времени футболисты сыграют около 20 матчей. В Европе играют больше. Говорить про октябрь, что все пропало, нельзя. Надеюсь на сознательность футболистов, которые прочувствовали, что здесь другая скорость и интенсивность.
Лена Мисько
Карпин о том, как улучшить физику: «Могу полагаться на сознательность футболистов. Влезать в тренировочный процесс клубов не имею права - и сам бы, если бы влезали, послал куда подальше. Сказал бы - раз они такие плохие, не вызывай их, да и все».
Лена Мисько
Карпин: «Некоторые игроки меня очаровали. Разочарований пока не было. ».
Лена Мисько
Карпин о том, нравится ли ему работа главным тренером сборной: «Это интенсивная работа, в клубе, когда нет матчей посреди недели, более спокойно. Здесь более интенсивно и более ответственно. То, что после 10 дней сбора надо будет уехать на природу и дня на три пропасть, чтобы восстановить эмоции и нервы, - это надо будет. Это очень интересная работа, у меня не было столько футболистов такого высокого качества».
Лена Мисько
Ручной мяч, [06.09.21 15:42] Вот и топ - новость подоспела! Алексеев, больше не главный тренер женской сборной России! Контракт с ним, решили не продлевать. Курс на омоложение команды, и на более молодого тренера. Интересно, кто это будет?! Ведь у молодых тренеров, одна большая проблема, нет опыта руководства на больших турнирах, когда в стрессовых ситуациях, надо принимать правильные решения. Алексеев, получил такой опыт, но оказался не у дел, поэтому что не смог преодолеть в себе комплекс наставника- команды Луч. Тренера-аутсайдера, и это почувствовали игроки, которые показывали, вольно, или невольно, что они сами тут главные, и сами определяют как им играть, и куда бежать, и сколько. Ему не хватило харизмы и жёсткости Трефилова, чтобы сразу дать понять всем, что он главный, и его слово закон. Кто бы ни пришёл на этот пост, должен помнить одно, в нашем спорте, все как в жизни. Клюй ближний, плюй на нижних! Полторацкая, Андрюшина, Акопян или Бодниева, а может кто-то другой, должны будут вальсировать с руководством, улыбаться с прессой, и держать железной рукой, подопечных за горло. Но самое главное, чтобы новому штабу, дали время, и некий карт-бланш, на построение молодой команды будущего, и тогда все может получиться!
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [06.09.21 18:02] А между тем, тихонько в отставку отправили тренера наших гандболисток Алексеева, которого открыто третировал президент федерации Шишкарев и прессовал Сам Трефилов.
кузнецов владимир
Полторацкая - это просто смешно. она была зиц-председателем в Вардаре, а рулил всем процессом подготовки испанец Альфонсо Девис, Андрюшина - уже серьезнее, но она занята в сборной Голландии, Акопян - не пойдет, она отказалась быть тренером ЦСКА который внезапно сумела сделать чемпионом России, у Бодниевой - муж француз, ей тоже не до сборной на постоянной основе.
Лена Мисько
что? вообще никому сборная не нужна?
кузнецов владимир
даже не знаю. в гандболе та же беда с тренерами как у футболистов. У Трефилова - проблемы со здоровьем, Левон Акопян - его помощник в Рио - вообще умер три года назад, Алексеева начальники признали негодным, четверка молодых талантов про которых написал "Ручной мяч" по факту сокращается до Андрюшиной которая работает помощником главного в сборной Голландии, Гумянов тренирует юниорскую сборную, Сидоричева - молодежную. Иностранца главным после Мартина не возьмут ни под каким видом. В общем остается только один кандидат - Денис Сайфулин, тренер "Астраханочки". он подходит и по возрасту - всего 40 лет.
Лена Мисько
а "Астраханочка" отпустит?
Лена Мисько
"Ручной мяч" это ТК Дмитрия Колодяжного
кузнецов владимир
думаю да.

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