Сеть отрядов народного ополчения нужно расширять в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов, сообщает БелТА.
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