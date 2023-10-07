Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.фото: t.me/adelimkhanov_95--> Адам Кадыров, 15-летний сын Рамзана Кадырова, стал Героем Чечни.
15-летний сын Кадырова стал Героем Чечни
Комментарии
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Г
Гость
Может я что то пропустила, а какой подвиг он совершил?
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8 час.
СЗ
Света Заходская
Ничего не поняла в этой статье,за что героя дали в таком возрасте.Ужас ужасный ,разве это нормально?
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7 час.
ВВ
Василий Васечкин
По другому и быть не могло ... Когда в Грозный поджигателя отправляли это и был приговор ... Вот туда надо всех полупокеров отправить ...
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6 час.
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