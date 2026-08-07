Ставрополье примет окружной этап игры «Зарница 2.0»

Ставропольский край примет окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В регион приедут команды-победители региональных этапов из Северо-Кавказского федерального округа, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
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