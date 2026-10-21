Многоступенчатая афера: дедушку из Анапы так напугали, что он отдал все свои накопления и деньги с продажи квартиры8,2 миллиона рублей потерял житель Анапы, став жертвой многоходовой аферы Пожилому мужчине 73 лет позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда.