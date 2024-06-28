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Ле Пен: французские правые за обучение солдат ВСУ, но на территории ЕС

Ле Пен: французские правые за обучение солдат ВСУ, но на территории ЕС

Французская правая партия "Национальное объединение" в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины.

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