Хочу предложить вам попробовать необычайно вкусный и нежный кекс с яблоками и корицей. Готовится он из обычных продуктов и совершенно просто, а получается замечательным! Кексу после выпечки желательно дать настояться и отлежаться не менее 5 часов, тогда вы ощутите весь вкус и аромат.