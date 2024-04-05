Хочу предложить вам попробовать необычайно вкусный и нежный кекс с яблоками и корицей. Готовится он из обычных продуктов и совершенно просто, а получается замечательным! Кексу после выпечки желательно дать настояться и отлежаться не менее 5 часов, тогда вы ощутите весь вкус и аромат.
Кекс с яблоками и корицей
Комментарии
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lady lyudmila
Теперь будем закладывать яйца не по два, три, четыре штуки . А по одному. Это что за цены такие ?
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12 час.
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