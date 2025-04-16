Курортный ребус: Анапа дешевеет, Крым растет, Сочи держит марку

Готовы ли туристы к летнему отдыху на Черноморском побережье после «мазутной катастрофы»? Какие курорты сохраняют популярность, несмотря на разлив нефтепродукта? Как изменились цены на проживание в Анапе? Какие альтернативные направления выбирают туристы? В этих вопросах «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами туротрасли.