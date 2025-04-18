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Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине

Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине

США намерены добиться полного прекращения огня на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Комментарии
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В
ВАЛЕНТИНА
США проигравшая  сторона наряду с ЕС.  Поэтому  президент-новичок Трамп  пусть свои  хотелки   прекратит.  Хотела  написать  грубо, нро    постеснялась)))  Но  все  русские   адрес  посыла   понимают. Непричастность Трама  к  деятельности США  при  президенте Байдене  не даёт  ему  права командовать  парадом.  Он может  лишь  помогать  Путину решать  вопросы с Украиной, не более того.
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