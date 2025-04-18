США намерены добиться полного прекращения огня на Украине в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине
Комментарии
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ВАЛЕНТИНА
США проигравшая сторона наряду с ЕС. Поэтому президент-новичок Трамп пусть свои хотелки прекратит. Хотела написать грубо, нро постеснялась))) Но все русские адрес посыла понимают. Непричастность Трама к деятельности США при президенте Байдене не даёт ему права командовать парадом. Он может лишь помогать Путину решать вопросы с Украиной, не более того.
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