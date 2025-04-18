Раскрыты цели США по прекращению огня на Украине

В

ВАЛЕНТИНА

США проигравшая сторона наряду с ЕС. Поэтому президент-новичок Трамп пусть свои хотелки прекратит. Хотела написать грубо, нро постеснялась))) Но все русские адрес посыла понимают. Непричастность Трама к деятельности США при президенте Байдене не даёт ему права командовать парадом. Он может лишь помогать Путину решать вопросы с Украиной, не более того.