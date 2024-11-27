"Известия": аферисты распространяют забытую схему обмана "перевод по ошибке"

В России снова распространяется схема обмана "перевод по ошибке". Об этом пишут "Известия". Координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева рассказала, что мошенники отправляют на банковский счет гражданина значительную сумму денег, а затем звонят с просьбой вернуть ее, но уже на другую карту.