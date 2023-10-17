В новом заводе «Алмаз‑Антея» в столичном Руднево будут выпускать системы ПВО

РИАМО - 17 окт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз–Антей» в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
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