Собянин рассказал о масштабных инвестициях в обрабатывающие производства Москвы

Инвестиции в обрабатывающие производства Москвы выросли на 33% В прошлом году инвестиции в обрабатывающие производства Москвы составили более 386 миллиардов рублей, что на 33% больше, чем в предыдущем году.
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