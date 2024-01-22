«Больше не надеюсь», — Бородина сообщила о потере ребенка во время беременности

Ксения Бородина — мама 2 замечательных девочек. Она прекрасно понимает все проблемы и радости родительства, а также с состраданием относится к чужой беде, поэтому, узнав ситуацию, в которой оказалась заграничная звезда Шэрон Стоун (Sharon Stone), не могла не поделиться этим с публикой.