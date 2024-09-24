Young America Is Right To Reject Traditional News Authored by Frank Miele via RealClearPolitics, It’s become a truism in the past few years that younger people get their news predominantly, if not entirely, from social media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)