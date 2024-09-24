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Zero Hedge

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Young America Is Right To Reject Traditional News

Young America Is Right To Reject Traditional News

Young America Is Right To Reject Traditional News Authored by Frank Miele via RealClearPolitics, It’s become a truism in the past few years that younger people get their news predominantly, if not entirely, from social media.

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