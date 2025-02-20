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  • саша пупкин
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  • Степан Капуста
    Имею что предложить Трампу. Раз уж он мыслит категориями сделок, можно предложить ему такую: Россия выплачивает штата...Названа выгода Тр...
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    А зачем Президенту России говорить с каким-то поляком и русофобствующей секты ?Кандидат в польск...

Экс-советник Трампа оценил способность Зеленского диктовать условия России

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не может диктовать условия соглашения с Россией. Об этом заявил бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью итальянской газете La Repubblica.

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