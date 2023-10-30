В Севастополе задержан украинский шпион, работавший на оборону Крыма

ФСБ задержала гражданина России, который работал на украинские спецслужбы.Житель Севастополя, работавший на строительстве оборонительных сооружений в Крыму, задержан за передачу Украине информации об объектах с привязкой к геолокации.
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