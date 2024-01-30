Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Может быть, может быть...Ростислав Ищенко:...
  • Игорь Овчаренко
    https://dzen.ru/a/ZAuatmxwvgAoUnI_      Вот за  какие подвиги их депортировалиА как еще с крымс...
  • Регина Толстоброва
    Всю свою экономику развалили. теперь за венгрию хотят взяться.  Ничего не выйдет у них.Венгрия и ЕС

В Белом Доме работают над памятью президента Байдена

В Белом Доме работают над памятью президента Байдена

Помимо вернувшегося в строй министра обороны США Ллойда Остина (во всяком случае, на стуле он сидеть может), на этой свежей, как заявляется* , фотографии из Ситуационной комнаты в Белом доме политолог Елена Панина обратила внимание ещё на одну деталь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх