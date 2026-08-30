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Алтайский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира в заезде каноэ-четверок

Алтайский спортсмен завоевал серебро на чемпионате мира в заезде каноэ-четверок

Для него соревнование окончено, но его сокомандники еще поборются за золото Сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Польше.

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