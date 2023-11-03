Преступления против несовершеннолетних - какая статистика в Мангистау

В Мангистауской области растет количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Об этом стало известно на расширенном совещании по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
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