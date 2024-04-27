Минздрав: большая часть оборудования в скорых стала отечественной

За последние 20 лет проведена огромная работа по модернизации скорой медицинской помощи. В начале 2000-х годов более 80% машин скорой были со сроком эксплуатации более 5 лет, закупались в основном импортные автомобили.
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