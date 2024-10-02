Ожидания Байдена от ответа Израиля Ирану раскрыли

Махамбет Толеугазин

... замес пошёл не шуточный, цель США был не Хамас, не Хезболла и даже не Сирия, а втянуть в войну Иран и при том натравить Израиль на Иран, как натравил Украину и ЕС на Россию ... вот только вопрос насколько долго выдержит Израиль в затяжной войне?.. так что запасаемся поп корном и будем посмотреть ...