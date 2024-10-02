Президент США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля на обстрел со стороны Ирана будет взвешенным. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ожидания Байдена от ответа Израиля Ирану раскрыли
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... замес пошёл не шуточный, цель США был не Хамас, не Хезболла и даже не Сирия, а втянуть в войну Иран и при том натравить Израиль на Иран, как натравил Украину и ЕС на Россию ... вот только вопрос насколько долго выдержит Израиль в затяжной войне?.. так что запасаемся поп корном и будем посмотреть ...
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