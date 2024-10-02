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Ожидания Байдена от ответа Израиля Ирану раскрыли

Ожидания Байдена от ответа Израиля Ирану раскрыли

Президент США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля на обстрел со стороны Ирана будет взвешенным. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  замес пошёл не шуточный, цель США был не Хамас, не Хезболла и даже не Сирия, а втянуть в войну Иран и при том натравить Израиль на Иран, как натравил Украину и ЕС на Россию ... вот только вопрос насколько долго выдержит Израиль в затяжной войне?..  так что запасаемся поп корном и будем посмотреть ...
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