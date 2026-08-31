Какие технологии делают современные кроссоверы HAVAL удобнее для ежедневных поездок?

Современный городской автомобиль должен быть удобным не только в дальней дороге, но и в привычных ежедневных сценариях: по пути на работу, во время поездок с семьей, в плотном потоке или на тесной парковке.
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