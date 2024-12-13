Политолог Рцхиладзе заявил о вмешательстве Запада в дела Грузии

Политика как она есть

Западные страны вмешиваются во внутренние дела Грузии, это опасная тенденция. Об этом заявил доктор политических наук Гулбаат Рцхиладзе из Тбилисского университета на конференции «Подъем неофашизма и будущее Европы» в Афинах, передает РИА Новости.