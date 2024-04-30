Алтайский край -Родина железных дорог России и мира, 300 лет с Россией

27 апреля в издательстве «Алтапресс» усилиями большой команды энтузиастов и профессионалов родилась на свет новая книга – альбом уникальных исторических документов! Получены первые экземпляры исторического альбома документов! В ней в деталях рассказана история рождения змеиногорской чугунки – прародителя железных дорог России.
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