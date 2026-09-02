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Царьград

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Если на вас упал беспилотник и вы пострадали от ЧС, государство обещает выходной. Но тоже не без идиотических нюансов

Если на вас упал беспилотник и вы пострадали от ЧС, государство обещает выходной. Но тоже не без идиотических нюансов

С 1 сентября 2026 года вступили в силу новые правила. Люди, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, смогут получить дополнительный выходной или отпуск.

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