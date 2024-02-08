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Шанхайская ЗСТ ускорит поток данных и сотрудничество

Шанхайская ЗСТ ускорит поток данных и сотрудничество

Шанхайская зона свободной торговли (ЗСТ) продолжит уделять особое внимание облегчению потока данных и укреплению международного сотрудничества в области данных, чтобы способствовать институциональной открытости путем приведения в соответствие с высокими стандартами экономических и торговых правил, заявили местные чиновники во вторник.

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