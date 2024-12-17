Под Орлом легковушка насмерть сбила пешехода на зебре

В Орловском муниципальном округе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля пешехода. Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, авария случилась 16 декабря в 17:55 на автодороге М-2 «Крым».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии