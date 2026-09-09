К 25-летию атаки: ЦРУ и ФБР знали о готовящихся 11 сентября терактах в США

Бездействие ЦРУ, отчасти ФБР, позволило исламистам 11 сентября 2001 года совершить самую масштабную в истории США террористическую акцию.
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