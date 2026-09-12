15 человек, которым интернет помог разгадать то, что они не смогли сами

Иногда мы сталкиваемся с загадкой, странной находкой или непонятной ситуацией и сколько ни пытаемся разобраться самостоятельно, ответ никак не находится.
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