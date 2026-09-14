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Иркутск Сегодня

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Клещи в Приангарье не сдаются: за прошлую неделю от укусов пострадали более 100 человек

Несмотря на наступление осени, клещи в Иркутской области продолжают атаковать жителей. Только за прошедшую неделю в медицинские учреждения по поводу укусов обратились 104 человека, из них 29 детей.

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