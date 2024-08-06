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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» будет нацелена на Симонса в 2025 году (Флориан Плеттенберг)

В это межсезонье переход 21-летнего игрока из Нидерландов в мюнхенский клуб не состоялся. «ПСЖ» отдал хавбека в аренду «Лейпцигу», где он провел прошлый сезон.

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