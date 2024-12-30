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Чайные пакетики содержат до 1,2 млрд микропластиковых частиц на миллилитр

Чайные пакетики содержат до 1,2 млрд микропластиковых частиц на миллилитр

Ученые из Автономного университета Барселоны выявили, что чайные пакетики из полипропилена выделяют 1,2 млрд микропластиковых частиц на миллилитр.

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