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Журнал «Профиль»

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Байопик о Бритни Спирс сдвинулся с мертвой точки: у фильма появилась сценаристка

Байопик о Бритни Спирс сдвинулся с мертвой точки: у фильма появилась сценаристка

В последние месяцы ходили слухи, что работа над биографическим фильмом о Бритни Спирс замедлилась, но недавно студия Universal Pictures пригласила в проект сценаристку, специализирующуюся на историях сильных женщин, на долю которых выпали непростые испытания.

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