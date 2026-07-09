Байопик о Бритни Спирс сдвинулся с мертвой точки: у фильма появилась сценаристка

В последние месяцы ходили слухи, что работа над биографическим фильмом о Бритни Спирс замедлилась, но недавно студия Universal Pictures пригласила в проект сценаристку, специализирующуюся на историях сильных женщин, на долю которых выпали непростые испытания.
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