Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: Hawkeye и Sentry — рабочие лошадки радиолокационного дозора

Boeing E-3 SentryПродолжение, первая часть: Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался классE-2 Hawkeye: первый палубный ДРЛО «с нуля»В 1956 году ВМС США сформулировали требования к самолёту дальнего радиолокационного обнаружения.
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