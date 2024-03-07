Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 754 подписчика

Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Москвой

Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Москвой

Global Look Press Вчера 1,5K прочитали Разрыв отношений Армении с Российской Федерацией и выход республики из ОДКБ приведет к катастрофе, заявил депутат Национального собрания (НС), секретарь оппозиционной парламентской фракции «Армения» Арцвик Минасян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Пашинян стопроцентная пиндосовская подстилка и жаль, что народ Армении этого не видит. Хотя, скорее всего видит, но ничего не может сделать, как и молдоване.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх