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Талибы предотвратят новый «Крокус»? Зачем МИД предложил снять с них статус террористов

Талибы предотвратят новый «Крокус»? Зачем МИД предложил снять с них статус террористов

Москве необходимо выстраивать отношения с «Талибаном», заявил президент России Владимир Путин.

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