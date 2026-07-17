Лантратова пообещала направить в ООН материалы о ситуации в Дружковке

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила возмущение ситуацией, в которой оказались жители Дружковки (ДНР), и пообещала оповестить о деятельности, которую там развернул Киев, в ООН и Международный Комитет Красного Креста.