Таблетка для памяти

Информационный марафон - стартуемПолитикаТаблетка для памятиК вопросу о кадрах нынешней ОПЗЖ и "экспертов по Украине" на российском ТВ, которых так любят цитировать.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Согласен с автором! Любая "пророссийская" украинская "оппозиция" завтра же продаст Россию любому,кто больше предложит. Вспомните,как голосовал Донбасс в 1991 году. Даже Крым и тот голосовал за самостийность. Менталитет хохла не вытравить ничем.Олег АнатольевичВ 1991 году на "референдуме" было всего ДВА вопроса: 1.Вы за независимую Украину? 2.Вы за независимую Украину в составе СНГ(содружества независимых государств)? И где альтернатива для электората если со всех сторон "незалежность"?Комментировать
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