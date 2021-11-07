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Таблетка для памяти

Таблетка для памяти

К вопросу о кадрах нынешней ОПЗЖ и "экспертов по Украине" на российском ТВ, которых так любят цитировать.

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Александр 24
Согласен с автором! Любая "пророссийская" украинская "оппозиция" завтра же продаст Россию любому,кто больше предложит. Вспомните,как голосовал Донбасс в 1991 году. Даже Крым и тот голосовал за самостийность. Менталитет хохла не вытравить ничем.
Олег Анатольевич
В 1991 году на "референдуме" было всего ДВА вопроса: 1.Вы за независимую Украину? 2.Вы за независимую Украину в составе СНГ(содружества независимых государств)? И где альтернатива для электората если со всех сторон "незалежность"?

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