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Аромат королевской власти: принц Чарльз выпустил духи Highrove Bouqet совместно с парфюмерным домом Penhaligon's

Будущий король Великобритании продолжает покоряет новые вершины и осваивает искусство парфюмерии. Стало известно, что принц Чарльз выпустил новые духи, благодаря которым он хочет воспеть знаменитые сады своей главной резиденции Хайгроув-Хауса.

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