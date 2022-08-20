Аромат королевской власти: принц Чарльз выпустил духи Highrove Bouqet совместно с парфюмерным домом Penhaligon's

Будущий король Великобритании продолжает покоряет новые вершины и осваивает искусство парфюмерии. Стало известно, что принц Чарльз выпустил новые духи, благодаря которым он хочет воспеть знаменитые сады своей главной резиденции Хайгроув-Хауса.